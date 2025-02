Az idei adatok is sokkolóak: soha nem látott mértéket öltött a keresztényüldözés

Az összecsapásoknak köszönhetően a Kongó Demokratikus Köztársaság hat helyet lépett előre az Open Doors listáján. Bár a keresztények elsőszámú támadói az Iszlám Államhoz kapcsolódó Allied Democratic Force (ADF) terroristái, a Ruanda által támogatott M23-as fegyveres csoport sem kíméli a keresztény lakosságot.

Mióta eszkalálódott a helyzet a térségben, elhalasztottak minden keresztény vallási összejövetelt. Az Open Doors meg nem erősített információja szerint Mabangában bombát dobtak a Közép-Afrikai Evangélikus Közösség templomára. Az egyelőre nem tisztázott, hogy szándékosan vették-e célba a keresztény intézményt, de az M23-as szervezet korábban is támadt már keresztényekre. 2024 februárjában például megöltek 14 keresztény férfit, amiért nem csatlakoztak hozzájuk.

Az Open Doors riportjában rámutat, hogy a keresztény-ellenes szélsőségesek gyakran kihasználják a kongóihoz hasonló bizonytalan és káoszos helyzeteket a támadásra, mert ilyenkor még kiszolgáltatottabbak az egyébként is békés keresztény közösségek.

Hiába a nagy vallásszabadság, a nyugati keresztények sincsenek biztonságban

Bár Európában elsősorban a keresztény értékek elleni támadásról szokás beszélni a keresztényüldözés kapcsán, és nem gondolunk valódi, fizikai erőszakra, az The Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians friss riportja szerint már ezen a kontinensen is felütötték a fejüket a vallási alapú erőszakos bűncselekmények, amelyek kapcsolatba hozhatók az illegális migráció növekedésével.

A 2024 októberében közzétett jelentés szerint a 2023-as évben összesen 2444 keresztény-ellenes gyűlöletbűncselekményt regisztráltak a kontinens 35 országában.

Ebből több mint kétszáz alkalommal keresztény személyeket ért erőszakos támadás a hitük miatt, és több mint 2000 keresztény vallási helyet rongáltak meg szándékosan.

Németországan, az Egyesült Királyságban és Franciaországban egyaránt történtek támadások, utóbbiban többnyire templomok és temetők voltak a célpontok, de közel száz személy elleni támadást is regisztráltak.

Ennek ellenére a jelentés készítője úgy látja, hogy Nyugaton továbbra sem akarnak tudomást venni erről a viszonylag új helyzetről. Szerinte Nyugat-Európában és az USÁ-ban továbbra is inkább elnyomóként, mint elnyomottként tekintenek a keresztényekre, és a keresztényüldözést egyfajta „jobboldali túlkapásnak” tartják.

Magyarország ezen a téren is egy lépéssel mások előtt jár

A magyar kormány 2015-ben létrehozta az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes-államtitkárságot, majd 2017-ben államtitkársági szintre emelte. Az intézmény kettős céllal jött létre, egyrészt Magyarország keresztény országként humanitárius segítséget nyújt a vallási üldöztetést szenvedő keresztényeknek, másrészt pedig saját magát is védi a migrációs nyomás megnövekedésétől.

Az államtitkárság álláspontja, hogy helybe kell vinni a segítséget, és nem idehozni a problémákat.

Azbej Tristan államtitkár egy 2024 év végi nyilatkozatában arról beszélt, hogy az illegális migráció miatt már Európában is beszélhetünk keresztény-ellenes támadásokról.

„Európa kapcsán nem szoktam keresztényüldözésről beszélni, mert úgy érzem, hogy az relativizálná azt a tömeggyilkos keresztény üldöztetést, amit Afrikában, Ázsia egyes országaiban megtapasztalnak a Krisztus-hívők”

– nyilatkozta a Gondola.hu-nak.

A keresztényüldözés tehát egy olyan létező probléma, amit nem szabad a szőnyeg alá söpörni, nemcsak a jelenleg is üldöztetést szenvedő 380 millió keresztény miatti együttérzésből, hanem azért is, mert ha így megy tovább, hamarosan ott találhatjuk magunkat, hogy mi magunk is üldözöttekké válunk.

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTVA