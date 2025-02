Nem szabad félvállról venni: ami most Afrikában történik, az ránk is hatással lesz

Az M23-asok támadása mögötti motiváció többek között az 1994-es ruandai népirtásra vezethető vissza.

A mozgalom tagjai ahhoz a tuszi törzshöz tartoznak, amelyhez a jelenlegi ruandai vezetés is, és amely ellen 1994-ben, az akkor hatalmon lévő hutu törzs tagjai népirtást követtek el Ruandában.

Amikor a hutuk elveszítették vezető szerepüket Ruandában, sokuk a szomszédos Kongói Demokratikus Köztársaságba menekült, annak is a határmenti, Észak-Kivu tartományába. A ruandai kormány által támogatott M23-as szervezet azért indított idén év elején véres támadást a keleti régióban, hogy jogokat szerezzen a tuszi törzs tagjainak, akiket szerintük Kongóban elnyomnak, és bosszút álljanak azokon a hutukon, akik felelősek a népirtásért.

Coralie Pierret, a svájci RTS helyi tudósítója szerint a tusziknak abban részben igazuk van, hogy a népírtás felelősei valóban Kongóban húzták meg magukat, de velük együtt rengeteg civil is elmenekült Ruandából, akiknek semmi közük nem volt a vérengzéshez, és az M23 most rajtuk is bosszút állt. Hozzátették: az utóbbi időben rendszeresek voltak a fegyveres összecsapások a két törzs tagjai között, amik jócskán átnyúltak az országhatáron is, innentől kezdve nem lehet belső háborúról beszélni. Már csak azért sem, mert Ruanda is támogatja a lázadókat.

És nem Ruanda az egyetlen külső szereplő, aki részt vesz a konfliktusban. Az ENSZ tagországai elítélik a lázadócsoport, és a mögötte álló Ruanda akcióit, a Dél-Afrikai Köztársaság elnöke pedig már nyíltan hadat is üzent nekik.

A néhány hete tartó fegyveres összecsapásban eddig tizenhárom dél-afrikai katona vesztette életét, akik a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség békefenntartó csapat tagjaként állomásoztak Kongóban. A dél-afrikai kormány Ruandát tette felelőssé a halálukért, és az elnök figyelmeztette a ruandai államfőt, hogy amennyiben újabb támadást intéznek a csapataik ellen, hadüzenetre számíthatnak.

A Global Studies Institute kutatója, Stéphanie Perazzone szerint Ruanda évtizedek óta kifogásként használja a tuszik védelmének fontosságát arra, hogy erősítse a haderejét. A szakértő szerint Paul Kagame elnök aggodalma a tuszikért részben jogos, de ennek a tudatos kommunikációnak köszönheti azt is, hogy lassan három évtizede hatalmon van.