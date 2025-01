„Látjátok, megy ez, csak akarni kell!

Ha már az eldegenerálódott jobb-és balközép elit minden hülyeséget átvett az USA-ból, akkor most végre valami hozadéka is lehetne az önállótlan mintakövetésnek. Tessék tanulni az USA új adminisztrációjától; először is abbahagyni a kontinens elárasztását, aztán megtisztítani a nem idevaló elemektől.

Mert, minden csak elhatározás kérdése.”

***