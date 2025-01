Románia schengeni csatlakozásával mi leszünk az EU legfontosabb védvonala

Megoldás: van-e kiút?

A kérdés világos: hogyan néz szembe Magyarország a schengeni bővítés által jelentett új kihívásokkal – és persze a lehetőségekkel? Az embercsempészet és a kábítószer-kereskedelem egyre nagyobb fenyegetést jelent, miközben Brüsszel és az európai döntéshozók szemmel láthatóan nem ezzel vannak elfoglalva.

Mi, magyarok régóta tudjuk, hogy magunkra vagyunk utalva. Ahogy eddig is, úgy most is nekünk kell aktív szerepet vállalnunk Európa határainak megvédésében,

hiszen Románia schengeni csatlakozása után a keleti periféria lesz az Unió egyik legfontosabb védvonala – és ezzel együtt célpontja is.

Az Európai Unió a csatlakozási folyamat során nem mutatott különösebb hajlandóságot és érdeklődést arra, hogy valódi megoldást találjon, így valóban kulcsfontosságú lehet a magyar-román, valamint a balkáni együttműködés: kapcsolatfelvétel, tárgyalások, megvalósítás. Magyarország jó kapcsolatot ápol a Balkán országaival, és a magyar-román feszültség is feloldódni látszik. Mindez pedig még jobban felértékeli Magyarország konnektivitás-stratégiáját.

Nyitókép: AI-illusztráció