Rájöttek a britek, hogy rossz lóra tettek, amikor Ukrajnát támogatták: már Magyarországgal szeretnének szövetségre lépni

A Mandiner is beszámolt róla, hogy január 16-án száz évre szóló partneri megállapodást ír alá Sir Keir Starmer brit kormányfő Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Starmer azért utazott Kijevbe, hogy az ukrán államfővel megkösse a „százévi partneri viszony” – 100 Year Partnership – címet viselő kétoldalú egyezményt.

Kedden Szijjártó Péter arról számolt be, hogy Magyarország is szoros stratégiai együttműködésre törekszik Nagy-Britanniával. „Mi nagyon sajnáltuk, amikor a britek kiléptek az Európai Unióból, mert a britekkel együtt egy nagy adag észszerűség is távozott Brüsszelből.

Ezzel a lépéssel az Unió érezhetően meggyengült, mi pedig szoros stratégiai együttműködésre törekszünk Nagy-Britanniával”

– fogalmazott külgazdasági és külügyminiszter.

„Most ezt a stratégiai együttműködést egyeztetjük David Lammyvel, a brit munkáspárti kormány külügyminiszterével” – írta Szijjártó Péter.

***