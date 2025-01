Nem foglalkozik a brit Munkáspárt az illegális migrációval, meg is lett az eredménye

Nyitókép: CEM OKSUZ / AFP

Az új év újabb „állítsuk meg a csónakokat” kezdeményezéssel indul, amely a felszínt kapargatja, miközben a valódi problémát figyelmen kívül hagyja – számolt be a The Sun. A legfrissebb javaslat szerint „Ideiglenes Súlyos Bűnmegelőzési Rendeleteket” vezetnének be az Egyesült Királyságban, amelynek célja, hogy a gyanúsított embercsempészek tevékenységét már vádemelés előtt korlátozzák. Bár az elképzelés támogatandó, ez csupán egy újabb tüneti kezelés, miközben a válság gyökerei érintetlenek maradnak.