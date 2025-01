Minden uniós szabályt áthág a francia költségvetés, de Brüsszel „nyugodt”

Az EU „finoman bánik” Franciaország új miniszterelnökével, François Bayrouval, miközben az igyekszik betömködni a francia költségvetés masszív lyukait – jelenti európai diplomatákra hivatkozva a brüsszeli POLITICO.

„Nem ez az első alkalom, hogy az Európai Unió nyugodt marad, amikor Franciaország rázós közpénzügyeiről van szó” – írja a lap.

A POLITICO ugyanis úgy értesült, hogy bár hivatalosan senki sem mond egy szót sem, a színfalak mögött az EU annak ellenére támogatja Bayrou miniszterelnök költségvetési tervét, hogy az áthágja azt a megállapodást, amit a múlt évben még Michel Barnier kormánya kitárgyalt a Bizottsággal, és potenciálisan felvizezi Emmanuel Macron elnök nyugdíjreformját.

Ugyanakkor az új költségvetés is gigantikus, 53 milliárd eurós (21,8 ezer milliárd forintos, a magyar költségvetés összes éves kiadásának felére rúgó) megszorításokkal számol. Ezért a brüsszeli lap szerint a terv „nem kongatja meg a vészcsengőket egy fővárosban sem”, s az uniós diplomaták úgy látják, hogy Bayrou kormánya „megteszi a tőle telhetőt”.

„Ez igen messze van a dörgedelmes hangnemtől, amit a kisebb országok kudarcait szokta kísérni az EU-s adósságcsökkentési igényeknek való megfelelés kapcsán” – kommentálja a helyzetet a POLITICO, akik szerint

Görögországhoz vagy Portugáliához hasonló kis országokat büntetni egy dolog, de „Franciaországhoz hasonló óriásokba beleállni más tészta”.

A Bayrou-terv 6,2 százalékról 5,2 százalékra mérsékelné Franciaország költségvetési hiányát (amely így is 2,2 százalékkal meghaladná az uniós elvárást), s a megszorításokból 32 milliárd eurót kiadáscsökkentő, 21 milliárdot bevételnövelő intézkedések képében szállítana le a franciáknak. Franciaországnak a módosított költségvetést és egy hétéves pénzügyi tervet is be kellene nyújtania a Bizottságnak, és mindkettővel késésben van, az EU-s pénzügyminiszterek január 21-i találkozójáig nagy eséllyel egyikből sem lesz semmi, pedig akkorra a Bizottságnak értékelnie kellene a tervet, a pénzügyminisztereknek pedig rábólintaniuk a Bizottság értékelésére. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy Franciaországnak nem lesz problémája abból, hogy az EU-s szabályoknak nem megfelelő költségvetést nyújt majd be, és azt is későn.