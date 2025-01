Hamarosan túszmegállapodás születhet Izrael és a Hamász között

Izrael január 13-án este bejelentette, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat a Hamásszal egy tűzszüneti megállapodásról,

amely során a terrorszervezet 33 túszt engedne szabadon, köztük gyerekeket, nőket és időseket.

A megegyezésben Katar és Egyiptom lenne a közvetítő, valamint az Egyesült Államok leköszönő és hivatalba lépő kormányzata is aktívan részt vesz a tárgyalásokban. Ugyanakkor a tisztviselők hangsúlyozták, hogy a megállapodás még nem végleges – írja a The Times of Israel.

A lap szerint:

a tárgyalások előrehaladását a Közel-Keleten kialakult geopolitikai változások segítették elő.

A szíriai Aszad-rezsim bukása és a Hezbollah Libanonban elszenvedett veresége fokozta a Hamászra nehezedő nyomást. Emellett Donald Trump megválasztott amerikai elnök fenyegetése is szerepet játszottak abban, hogy a szervezet tárgyalóasztalhoz ült.