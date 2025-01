„Trump alatt az USA-nak újra prioritás lesz az amerikai kontinens. Dőlhetnek a woke-kormányok és a szocialista diktatúrák a kontinensen, amelyek helyére nem egy országban a magyar modellt régóta érdeklődve figyelő patrióta erők kerülhetnek.

Világrendszerváltás szemtanúi vagyunk. Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök is fogalmazott nemrég, a világ meghatározó hatalmi központjai most alakítják ki a következő évtizedek új geopolitikai kereteit. De a nagyhatalmak biztosítani akarják, hogy a közvetlen szomszédságukban jól menjenek a dolgok, ne fenyegesse őket meglepetés vagy veszély. Pontosan ezt teszi, illetve fogja tenni a Donald Trump által vezetett új adminisztráció is az amerikai kontinensen. Nemcsak «America first», de ahogy a közismert Monroe-doktrína szólt: «Amerika az amerikaiaké», csak most nem az európai gyarmatbirodalmaknak szól, hanem a nagy vetélytársnak, Kínának (zárójelben: Dél-Amerikának már most is Kína a legnagyobb kereskedelmi partnere, az Egyesült Államok csak akkor előzi meg, ha kiegészülve a vele szomszédos Mexikóval a teljes Latin-Amerikát nézzük). De Trumpék várhatóan határozottan lépnek fel az USA biztonságát is fenyegető drogkartelleken túl a kontinens kommunista diktatúráival szemben is.

Mi volt eddig az USA «hátsó kertjében»? Bidenék az ideológiát részesítették előnyben, akár az amerikai érdekekkel szemben is. Nagyobb értéknek tartották, hogy Latin-Amerikában woke-kormányok legyenek, mint USA-barát vezetők. Ott van példaként a régió legnagyobb országa, Brazília.”

