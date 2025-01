A tiszta húsdarabok elkeltek, maradt a vegyesfelvágott – így kezeli a Nyugat a Balkánt. De nem mi!

Végül, az első világháború után már nem egy külső birodalom, hanem a térség kis államainak összefogása, vagy ahogy a 20. század túlnyomó részében nevezték: Jugoszlávia adta meg az együttélés kereteit. (Kevésbé közismert, de a második világháború után komolyan felmerült, hogy Albánia is betagozódjon is a jugoszláv tagköztársaságok közé.) Hamar kiderült azonban, hogy Jugoszláviát is hatalmas belső feszültségek fűtik, amelyek először a második világháború során törtek felszínre – keserű iróniával azt is mondhatjuk: az alkalomhoz illő borzalmak kíséretében.

Az egymás számára létrehozott koncentrációs táborok emlékét nehéz lett volna teljesen kitörölni az államalkotó etnikumok emlékezetéből.

Nem is sikerült, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint Jugoszlávia 1991-1995 között lezajló szétesése, amely az ötven évvel korábbi szörnyűségeket idéző háborúkkal és rengeteg civil áldozattal járt. Mindeközben, a második világháború utáni Albániában egy olyan kommunista diktatúra épült ki, amelynek paranoid bezárkózottsága és totális elnyomása ártatlanok ezreinek életét követelte. Az albán rendszerváltás után pedig a világ eddig ismert legnagyobb piramisjátékának keretében 1995 és 1997 között a helyi GDP (bruttó hazai össztermék) fele tűnt el ismeretlen bugyrokban.

Csoda tehát, ha nehézkes az együttműködés, és lassú a térség felzárkózása? Időközben az Európai Unió felvette tagjai sorába azokat a balkáni vagy szomszédos államokat, amelyek etnikailag homogénnek mondhatók. Görögoszág 1981. évi, úttörő csatlakozását leszámítva, a sort éppen Magyarországgal kell kezdenünk, hiszen 2004-ben, a tíz új tagállamra kiterjedő „Big Bang” során uniós taggá váltunk.

Fájdalmas módon – Trianon révén – lettünk mi ennyire homogén etnikumú állam, de az uniós bővítés akadálymentességének szempontjából volt ennek valamicske előnye is.

Magyarországon kívül Szlovénia is részese volt ennek a bővítési hullámnak, miután a szlovénok 1991-ben leváltak arról a Jugoszláviáról, amelyben mindig is kicsit idegenül érezték magukat. (Érdekes módon erre az érzésre nemcsak gazdasági teljesítményük vagy újabb keletű civilizációs kötődéseik szolgáltattak alapot: a szlovénok ősei valójában északról, nem pedig délről érkeztek a ma általuk lakott területre, vagyis ez a nép nem is igazi „jugo-” , azaz déli szláv.) Ezt követte Bulgária 2013-as csatlakozása, amely – Görögországéhoz hasonlóan – főként a Macedónia néven függetlenedni kívánó volt jugoszláv tagköztársaság számára járt kellemetlen következményekkel, voltaképpen a Nagy Sándor-i macedón örökség feletti marakodás miatt. Végül pedig az 1995 óta immár etnikailag homogénnek mondható Horvátország is az Unió részévé vált 2013-ban, és ezzel a könnyűnek mondható bővítési döntések sora le is zárult.

Ahogy a hentesnél mondanák: a tiszta húsdarabok elkeltek, maradt a vegyesfelvágott.

Igen, de micsoda vegyesfelvágott! Hiszen épp itt ér véget annak a nyugat-európai hozzáállásnak az érvényessége, amely csak jól kezelhető entitásokban gondolkodik, és szorongva szemléli a bonyolultabb helyzeteket. Egy kinézetében osztrák vidékeket idéző Szlovénia vagy egy elszánt euró-aspiráns Bulgária vonzóbb partnernek tűnhet, mint a sok kis furcsa darabkára töredezett Nyugat-Balkán. Ugyanakkor itt található az az ország, ahová valaha Ciceró is nyaralni járt (Albánia), itt van a világszerte ismert és tisztelt Teréz anya szülővárosa (Szkopje, Észak-Macedónia), és bizony itt van az egyetlen közép-kelet-európai város, ahol valaha téli olimpiát rendeztek (Szarajevó, Bosznia-Hercegovina fővárosa, ahol 1984-ben, az akkori Jugoszláviában került sorra a sportrendezvény). Rengeteg fontos, pozitív vagy éppen csak érdekes fordulat színezi ezeknek az országoknak a történelmét, és kellő türelemmel sok-sok érték fedezhető fel a véres közelmúlt miatt ijesztőnek tűnő felszín alatt.

Magyarország számára ez a helyzet kivételes lehetőségeket tartogat.

Túl a történelmi érdekességeken, a mai viszonyok között is komoly vonzereje lehet a régió különböző jellegű, de a maguk módján rendkívül előnyös adottságainak. Egyaránt gondolhatunk itt a vajdasági magyarság hídszerepére hazánk és Szerbia között, a tőkeerős hazai szereplők számára jó belépési lehetőségeket kínáló nyugat-balkáni banki, telekommunikációs vagy energiaszektorra, vagy éppen az albán Riviéra évente már hatvanezer magyar turistát is vonzó szépségére.