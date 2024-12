Térképen az elképesztő méretű orosz árnyékarmada, így járják a világtengereket

Az árnyékflotta további növekedése nemcsak gazdasági kérdés, hanem stratégiai fenyegetés is. Ezeket a hajókat békeidőben már most is gyakran használják illegális szállításokra, és könnyen átalakíthatók katonai célokra, például csapatok és hadifelszerelések szállítására.

Ez különösen aggasztó az Egyesült Államok számára, amelynek stratégiai katonai szállítási kapacitása jelentősen lecsökkent a hidegháború óta.

Az amerikai flotta több mint egyharmada ötvenéves vagy annál idősebb hajókból áll, és az aktív kereskedelmi flotta mérete is minimális a globális versenytársakhoz képest.