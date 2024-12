Sej, a román jogállamban szól a zene, szól

(A nyitóképen: Calin Georgescu; Fotó: AFP)

Tegnap előtt este minden létező elemzést, közvetítést és megmondást megnéztem, elolvastam és meghallgattam a romániai elnökválasztás stornózása kapcsán. Ha ugyanis kínál valami Trianon gyalázatára sovány vigaszt, az az, hogy a külhoni magyarok által anyanyelvi intimitással pillanthatunk be idegen országok politikai életébe, ami páratlan, szinte csak magyaroknak hozzáférhető élmény. Kiváltképp igaz ez Romániára, ahol az erdélyi magyarok minden kehéjével együtt is potens pártjuknak, az RMDSZ-nek köszönhetően nem csak jogalanyai, hanem tevőleges alakítói is az országos politikának.

Színről színre láthattuk tehát Romániát. S bevallom: nekem bizony nem egy európai úton fejlődő jogállamnak tűnt, amit láttam.

Az erdélyi magyar elemzők ugyanis bullshitmentes természetességgel jelezték, hogy az alkotmánybíróság immáron a harmadik egyértelműen politikai indíttatású és jogilag teljesen nevetséges döntését hozta meg az elnökválasztás kapcsán. Az első Diana Șoșoacă kizárása volt arra hivatkozva, hogy a jelölt politikai pozíciói inkompatibilisek az esküvel, amit elnökként le kellene tennie (mióta végez diskurzív politikaelemzést egy alkotmánybíróság?), a második az elnökválasztás első fordulójának hitelesítése akkor, amikor még úgy nézett ki, hogy Călin Georgescu verhető, a harmadik pedig a teljes elnökválasztás stornózása és újrakezdése tökéletesen homályos „titkosszolgálati információk” alapján,

miután a megfelelő belső közvélemény-kutatások elvégzése után kiderült, hogy az RMDSZ és a szociáldemokrata PSD szavazói mégsem elég megbízhatóak,

s könnyen lehet, hogy a Georgescura és Elena Lasconira leszűkült választékból mégis inkább előbbire szavaznak tömegesen. Itt húzta be a kéziféket Klaus Iohannis regnáló elnök vezetésével a román establishment, néhány kozmetikai apróságtól eltekintve nagyjából úgy, ahogyan Vlagyimir Putyin és Aljakszandr Lukasenka szokták sajátkezűleg kiválasztani azt a három bohócot, akik az ő 92 százalékos győzelmükből lepattanó 8 százaléknyi vokson osztozhatnak.

Félreértés ne essék: nem Georgescuért sírok én. Ez a fószer egy önéletrajz-hamisító szélhámos,

soha a közelében sem volt azon tekintélyes ENSZ-pozícióknak, amiket magának vindikált, vagyonának eredete homályos, és hajmeresztő őrültségeket gondol a világról. Ez persze annyiban mindegy, hogy pont ugyanilyen félkegyelmű Lasconi asszony is, aki még nem értesült arról, hogy Románia nem tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának, de abban biztos, hogy úgy fog majd szavazni ott, mint az amerikaiak.

Két teljes imbecil közül választhattak volna a román szavazók,

akik közül az egyik sovén ortodox szuverenista, a másik euroatlanti szósszal van leöntve; az önmagában abszolút nem probléma, hogy elnök nagy eséllyel egyikükből sem lesz.