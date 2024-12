Mérlegen 2024: így tért vissza Donald Trump

1. A túlélés

A 2020-as elnökválasztási fiaskó, majd a vereség el nem ismerése és a Capitolium ostroma után Donald Trump nemcsak a Fehér Házat veszítette el, de sok jel szerint támogatóinak és hitelének egy részét is. A vesztes mindig magányos, de Trump négy éves elnöksége idején sok ellenséget szerzett magának még saját politikai hátországában is, a Republikánus Pártban és annak holdudvarában, így az izoláció még fájdalmasabb volt.

Bírálói, haragosai mindent megtettek, hogy őt tegyék bűnbakká az elnöki tisztség elvesztéséért, a párt gyengüléséért,

illetve a két évvel későbbi félidős kongresszusi választáson történt gyenge republikánus szereplésért, amelyhez elemzők szerint Trump felemásra sikeredett, kéretlen kampányjelenései is hozzájárultak. A capitoliumi eseményekért még párttársai, több egykori szövetségese is Trumpot hibáztatta. Több tárcavezetője, a tekintélyes Lindsey Graham szenátor és sok volt munkatársa jelezték, hogy eddig jöttek, nem kívánnak a jövőben együtt dolgozni a volt elnökkel. A vállalati szféra is szakított: olyan nagy cégek, mint az American Express, a Microsoft, a Nike vagy a Walgreens egymás után jelentették be, hogy nem támogatják tovább a GOP kampányait.

Az elnök egy jelentős gazdasági, bel- és külpolitikai eredményeket felmutatni képes kormányzati ciklust követően

olyan helyzetbe került, amelyben egyre kevesebb híve érezte megmenthetőnek Trump politikai karrierjét.

Saját politikai közössége is jelezte: más stílusban, más célokkal és más jelölttel kell négy év múlva belevágniuk a következő megmérettetésbe. A Trump-érát zárójelbe akarták tenni, egy átmeneti, részben sikeres, de végül elbukott, második ciklusra nem alkalmas megújulási kísérletként tervezték beírni a GOP párttörténetébe a múlt lezárt fejezeteként. A sztori azonban más irányt vett végül.

Trump hirtelen meggyengülésével a pártban is újraéledt a rivalizálás; ahogy Trump kikerült a pikszisből, helyére kezdtek bejelentkezni a feltörekvő új, ambiciózus emberek, megindult a pozícióharc az utódlásért. Mások azonban azt gondolták, nem szabad még leírni az elnököt, befolyása jelentős maradhat hosszú ideig – így tett például Kevin McCarthy, a képviselőházi republikánus frakció későbbi vezetője is, aki a politikai támogatásért látványosan elutazott Trumphoz annak Mar-a-Lago-i birtokára.

A politikai túlélés köldökzsinórját tehát nem is saját pártja, hanem a demokratapárti többségű Szenátus tudta volna elvágni:

ha a felsőházban rendezett impeachment (alkotmányos felelősségre vonás) eljárásban meg lett volna a szükséges szavazatszám, a legfőbb közjogi méltóság betöltésére való méltatlanság okán Trump végleg távozni kényszerült volna az amerikai politikai életből. De nem lett annyi voks, és azért nem, mert olyan kemény pártbeli bírálói, mint például a republikánusok szenátusi frakcióvezetője, Mitch McConnell sem voksoltak végül a megbuktatására.