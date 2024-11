Így tarolta le Trump Amerikát

Térkép forrása: Online Maps Blog

Donald Trump jött (vissza), látott (sokat) és győzött (elég nagyot). E sorok írója magának és másnak azt tippelte a választás előtt, hogy Trump fog befutni, de szűk győzelemmel, és jön majd a szokásos amerikai, esemény utáni káosz és kavarás tüntetésekkel, akár zavargásokkal, no meg perek miriádjaival.

De egyelőre úgy tűnik, ez nem következik be: Trump ezúttal számszerűleg is több millióval több szavazatot kapott ellenfelénél, és az elektori kollégiumban is biztos többsége lesz. Nem érkeznek hírek feltűnő, tömeges csalásgyanús eseményekről, egyik oldalról sem.

Donald Trump győzött tehát, és a legtöbbek által vártnál nagyobb mértékben.

Az Egyesült Államok lakosságszámra és területre is hatalmas ország: területére nézve Magyarországnál több mint százszor nagyobb, lakosságra 33-szor népesebb állam.

A tagállami szintű választási térképeket sokan ismerik és sokan látjuk választások idején – de Amerika mindenkori valóságáról még jobb képet kapunk, ha a megyei szintű választási térképre pillantunk. Amerika tagállamai megyékre oszlanak, sok államban igen nagy számú (és nem túl nagy lélekszámú, szinte járásnyi) megye van – ezekből adódnak össze a tagállami eredmények.

Ez tehát az Egyesült Államok idei választásának megyei szintű térképe:

Vörös tenger, mondhatni. A vörös színnel jelölt republikánusok, élükön Donald Trump elnökjelölttel letarolták Amerika nagy részét – a vidéki Amerikát, amit kevéssé ismerünk a hollywoodi filmekből, vagy ha foglalkoznak is velük, megoldják néhány cowboyos vagy redneckes, sok esetben sértő közhelyekkel és karakterekkel.

Két extrém példa: a Texas fölötti Oklahoma nyugati nyúlványának Cimarron megyéjében 92 százalékot ért el Trump (és az állam összes megyéjében is nyert); a szövetségi fővárosban, Washingtonban viszont Kamala Harris kapott több mint 90 százaléknyi szavazatot (Trumpra a fővárosban 6 százaléknyian szavaztak mindössze).

A trend nem új, de választásról választásra erősödik, polarizálódik:

a vidéki Amerika a republikánusoké, a városi Amerika a demokratáké.

Nem volt ez mindig így, nagyon nem. Gondoljunk csak arra az alapvető tényre, hogy a hatvanas évek nagy változásai, azt megelőzően pedig a harmincas évek New Deal korszaka előtt Amerika két ősöreg nagy pártja a maihoz képest gyakorlatilag az ellenkező pólusokat foglalta el. Egy jó évszázada a republikánusok – Lincoln pártja – voltak az északi, északkeleti, urbános, iparosodott, liberálisabb és haladóbb szellemiségű államok képviselői; a demokraták pedig a vidékiesebb, agrárius, fejletlenebb Délt képviselték. (A Ku-Klux Klan univerzumra most inkább nem is térek ki).