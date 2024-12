Mégis mi szükség arra, hogy magyar színházak a kommunista idők lengyelellenes Spiró-darabját játsszák?

Nyitókép: Mandiner archív

A minap rosszul lett előadás közben Kern András. A darabot megszakították, nem tudták befejezni. A Pesti Színház Az imposztor című darabjáról van szó, amelyet Rudolf Péter rendezett, és Spiró György írt 1983-ban.

Bevallom, ledöbbentem a hír hallatán. Egyáltalán nem értem, hogy

mi szükség napjainkban egy ilyen lengyelellenes mű előadására, amikor a politikai kapcsolatok amúgy is kihűltek, sőt ellenségesek, azaz kinek van szüksége még több gyűlölködésre?

Azt meg pláne nem, hogy a negyven évvel ezelőtti mű dramaturgiai hibáit miért most hozta helyre az író. Olyan ez, mintha a nyugdíj előtt álló sebész kimenne a temetőbe, hogy helyre hozza néhány régi hibáját.

Spiró írásával kapcsolatban tudni kell, hogy olyan korban jelent meg, amikor Lengyelország mély gazdasági és politikai válságban volt. A szocialista tervgazdaságnak és a kommunista elnyomásnak köszönhetően még élelem és tüzelő sem igen jutott.

Nálunk azonban a Mikroszkóp Színpad és a Négy évszak c. vidám tévéműsor viccet csinált belőle, mert hergelni már akkor is szerettek.

– Hogy irtják a lengyelek az egeret? – kérdi az egyik a vicc szerint. – Bezárják az éléskamrába – jön a válasz a poénban.

S kacagott az ország.

Egy Jerzy Nowak nevű író, aki történetesen tudott magyarul, sőt mindent tudott az országunkról, számonkérte Spirón Lengyelországban, hogy miért festi le az akkor megjelent Ikszek című könyvében Lengyelországot a tespedés, anarchia, nyomor, nincstelenség, vályog, szemét, feudális elmaradottság országaként, holott az általa megjelenített 19. századi történelmi korszak egyáltalán nem ilyen volt. Spiró azt válaszolta erre nyilvánosan, hogy mindez a képzeletéből jött, nem valós. Nowak erre utánanézett, hogy miket nyilatkozott Magyarországon az író. Ott természetesen ennek ellenkezőjét adta elő korábban, nevezetesen, hogy történelmileg teljesen hiteles az írása, az alakjai.

Spiró a következő évben írta meg Az imposztort, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megpróbálja helyretenni a hibáját. Elhagyta a degradáló jelzőit stb. stb. Nowak azonban ezen is átlátott. Nem írom le a részleteket, mert nincs annyi hely, de bebizonyította, hogy Spiró nem őszinte író.

Hogy úgy mondjam, a Javított kiadás sem sikerült, nyugodjék békében egykori pályatársa, Esterházy Péter.

No, ezt Az imposztor darabot vették most elő. Megint javítottak rajta valamit, hogy legyen egy Javított javított kiadás is, mire Kern András rosszul lett. Hogy nem csodálkozom ezen?