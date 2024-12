Kiderült, hogyan moshatott tisztára egymillió eurót Magyarország belga „barátja”

Magyarország elleni támadások vezéralakja

Didier Reynders 2019 óta rendszeresen bírálta Magyarországot, különböző, gyakran alaptalannak tartott jogállamisági problémákra hivatkozva. Egyike volt azoknak az uniós vezetőknek, akik évek óta akadályozzák a hazánknak járó uniós források folyósítását. Legutóbb áprilisban jelentette ki Brüsszelben, hogy a Magyarországgal szembeni, úgynevezett 7-es cikk szerinti eljárást mindaddig nyitva kell tartani, amíg az érintett kérdések meg nem oldódnak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig hangsúlyozta, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés a közös értékek tiszteletben tartásától függ.

Pénzmosás és korrupciógyanú

A belga politikus pályafutását eddig is korrupciógyanús ügyek sora kísérte, amelyek közül több a kongói csúszópénzbotrányhoz, kazah bűnözők kimentéséhez és Moammer Kadhafi egykori líbiai diktátor zárolt vagyonának jogszerűtlen felhasználásához kötődik. Bár korábban sikerült tisztáznia magát, most a belga ügyészség újabb vizsgálatot indított ellene, amely során már házkutatásokat is végeztek otthonaiban. A gyanú szerint Reynders a 2007 és 2011 közötti időszakban

a Nemzeti Lottótársaságot felügyelve, majd később, uniós biztosként, a lottójátékokat használta tisztázatlan eredetű pénzek legalizálására.

A hatóságok szerint összesen mintegy egymillió eurónyi tranzakció érintett lehet. Reynders lottószámlákon keresztül elektronikus utalványokat vásárolt, majd a lottónyeremények révén tisztára mosott összegeket utalt bankszámlájára. A belga közmédia szerint készpénzes lottójátékokat, például kaparós sorsjegyeket is használt, amelyek magasabb megtérülési aránnyal kecsegtetnek – számolt be a Magyar Nemzet.