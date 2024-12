Itt a nagy leleplezés: a nőknél és az úgynevezett értelmiségnél hódít a „woke”

A Visegrad24 a Facebook-oldalán osztotta meg annak a kutatásnak az eredményét, amely alapján kijelenthető: a nők sokkal jobban elkötelezettek woke irányzat felé, mint a férfiak. A kutatás arra is rámutat, hogy az úgynevezett értelmiségnél hasonló tendencia figyelhető meg. A kutatást finn pszichológusok készítették, az eredményeket pedig Scandinavian Journal of Psychology c. folyóiratban jelentették meg. A tanulmány talán legérdekesebb része, hogy a turkui egyetem kutatói hét közhelyet azonosítottak a „woke” emberekről.

„Ha a fehér embereknek átlagosan magasabb a jövedelmük, mint a feketéknek, az a rasszizmus miatt van”.

„Az egyetemi olvasmánylistákon kevesebb fehér vagy európai szerzőnek kellene szerepelnie”.

„A mikroagressziókat gyakran és aktívan meg kellene támadni.”

„Azok a transznők, akik nőkkel versenyeznek a sportban, nem segítik a nők jogait.” (fordított pontozás)

„Nem kell többet beszélnünk az emberek bőrszínéről.”

„Egy fehér ember nem tudja ugyanolyan jól megérteni, hogy egy fekete ember hogyan érez, mint egy másik fekete ember.”

„Egy kiváltságos csoport tagja átveheti egy kevésbé kiváltságos csoport jellemzőit vagy kulturális elemeit.”