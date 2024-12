Hatalmas üzlet a láthatáron, rengeteg magyart érint

A Zalando egy Európán átívelő e-kereskedelmi platform létrehozását tervezi: a német cég részvényei 8 százalékot estek a hírt követően kora reggel – írta a Reuters. Eközben az About You részvényei 65 százalékkkal emelkedtek, 6,44 euróra.

A Zalando jelenlegi becsült értéke körülbelül 8,96 milliárd euró, a német cég 15 ezer embert foglalkoztat, legutóbb 10,3 milliárd eurós árbevétele volt.

Magyarországon mindkét cég jelen van, a Zalando 2021, az About You 2019 óta. Az About You a rendkívül agresszív marketingkampányáról lehet emlékezetes. Az ajánlat készpénzben részvényenként 6,50 eurót jelent, ami 107 százalékos prémium az About You három hónapos átlagos részvényárfolyamához képest.

Az About You-t 2014-ben alapították az Otto Group leányvállalataként, székhelye Hamburgban van. Mint kiderült, az About You vezetősége és felügyelőbizottsága támogatja az ügyletet. A fő részvényesek, köztük az Otto család és a Heartland beleegyeztek az ajánlat elfogadásába.

Nyitókép: NurPhoto via AFP