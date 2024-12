Egy budapesti templomnál látták utoljára, egy szír börtönből került elő az amerikai férfi

A hírügynökség szerint Timmermant a héten engedték szabadon a lázadók.

Amerikai tisztviselők pénteken a Reutersnek elmondták: a Damaszkusz mellett megtalált férfit Jordániába vitték, jelenleg az amerikai külügy vigyáz rá, miután az amerikai csapatok kimenekítették.

A férfi egyébként júniusban, vagyis nyolc hónappal ezelőtt tűnt el, méghozzá nem máshonnan, mint Budapestről.

Mint összefoglalójában a CBS News írja, a 29 éves férfi elmondta, hét hónappal ezelőtt vették őrizetbe, amikor engedély nélkül lépett Szíriába, miután egy hónapot a szomszédos Libanonban töltött. Több mint fél évet töltött a börtönben, mielőtt kiszabadult. Egyébként „keresztényi, spirituális okokból” látogatott Szíriába, és mint mondta, a börtönben szerzett tapasztalatai „nem voltak túl rosszak”.

Mint mondta, soha nem verték, a legrosszabb, ami történt vele, hogy csak naponta háromszor engedték ki mosdóba.

Arról is mesélt, hogy, hogy két AK-47-esekkel felfegyverzett férfi egy kalapáccsal törte be a börtöne ajtaját hétfőn. „Erre ébredtem fel. Azt hittem, még mindig ott vannak az őrök”, de mire kilépett az ajtón, már nyoma sem volt harcnak vagy ellenállásnak. Egy nagyobb csoporttal hagyta el a börtönt, és egy kicsi félelem is volt benne, de szerencsére mert másokhoz fordulni élelemért és éjjeli szállásért; a börtönben talált egy telefont, amit nem vettek el tőle.

Hálás a szíriai népnek, „jól érzem magam. Etettek és itattak, szóval jól érzem magam”.

Timmerman ügyében még Antony Blinken amerikai külügyminiszter is megszólalt, jelezvén: haza fogják szállítani a fiatalembert.

Austin Tice-t, egy másik amerikai állampolgárt, akit több mint egy évtizede raboltak el Szíriában, még mindig nem találták meg. Tice, egy korábbi amerikai tengerészgyalogos és szabadúszó újságíró, 31 éves volt, amikor 2012 augusztusában elrabolták, miközben Damaszkuszban tudósított – teszi hozzá a Reuters, amely szerint több tízezer foglyot szabadíthattak ki a lázadók Aszad börtöneiből.