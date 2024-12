Áll a bál Németországban: „Keresztényként szabad préda vagyok a menekültszálláson!”

Tény, hogy a németországi evangélikus egyház új vezetője, Kirsten Fehrs püspök asszony egy minapi interjújában (elődeinek önsorsrontó hozzáállását követve) általában véve a migránsok és a hajléktalanok támogatását nevezte az egyházak lényegi feladatának,

nem nevesítve kiemelten fontos küldetésként az igehirdetést

– joggal veti fel a liberális-konzervatív Cicero egy kapcsolódó cikkében, hogy ez a „gyáva és végső soron nem keresztényi” hozzáállás még igazságtalan is a hozzájuk valóban menekülő, de tényleges biztonságot nem lelő üldözött keresztényekkel szemben.

De egy ateista egyiptomi Mohamed is kész kálváriáról számol be: ő 2018-ban hazájában szerepelt egy beszélgetős műsorban, ahol ateizmusa miatt nekiestek és kiüldözték a stúdióból – a felvétel elterjedt az arab világban, így miután Németországba érkezett, hiába titkolta a menekültszálláson, hogy mi is volt esetében az üldöztetés oka, lakótársai az interneten rátaláltak a 2018-as videóra.

Még aznap éjjel az ablakon keresztül menekült el a hesseni befogadóközpontból.

Állítása szerint folyamatosan könyörög a hivatalnak, hogy ne tegyék újra és újra arabokkal egy fedél alá, kérése azonban nem nyer meghallgatást.

A tavaly keresztelt 45 éves iráni szintén továbbra is a hammi szálláson él, ő azonban egész derűsen mondja: ha túlélte a teheráni Evin negyed hírhedt börtönét, akkor Hammot is ki fogja bírni.

