„A közösségi médiában nagyot ment az a felmérés is, amelyben azt kérdezték nőktől, hogy kivel ragadnának szívesebben egy erdőben, egy férfival, vagy egy medvével. A nők többségének válasza az volt, hogy egy medvével.

Tegyük hozzá, hogy a megkérdezett nők többségét látva emiatt a férfiak nagy része talán inkább hálát érezhet – de ez nem tartozik ide.

Pokolian hosszú lenne a lista, ha minden ilyen kis ocsmányságot össze akarnánk szedni, de a fenti két példa remekül megmutatja az irányt, amelybe a baloldali, woke média elvitte a nemi szerepekkel, egyenlőséggel kapcsolatos diskurzust, és igencsak úgy tűnik (és elég sokat is beszéltünk, írtunk erről az elmúlt években), hogy valami nagyon gusztustalan, toxikus folyamat zajlik a férfiak és a férfiasság ellen, különösen az USA-ban (ennek részleteire és mélységeire helyhiány miatt most nem térünk ki), és a lejáratási kísérletre szépen lassan az évek során meg is érkezett a megfelelő válasz: a férfiak, különösen a fiatalabb férfiak elkezdtek jobbra húzni, és a republikánusokat támogatni, na meg persze Trumpot, vagyis kerestek egy olyan közösséget, ahol nem gyűlölik őket, és számítanak rájuk az ország jövőjének építésében. Milyen meglepő, nem?

Nehéz tagadni, hogy a demokratáknak problémájuk van a férfiakkal. A férfiassághoz való hozzáállás fontos előrejelzés a Donald Trumpra leadott szavazatokat tekintve. És bár a fekete és latin szavazók még mindig túlnyomórészt demokrata szimpatizánsok, ezekben a közösségekben is nagyobb arányban fordulnak a republikánusok felé a férfiak, mint a nők. – ezt a Politico írta, az idézetet pedig csak azért hoztam ide, hogy ne legyek azzal vádolható, hogy én találtam ki ezt a problémát. (...)

Ahogy az alkoholistáknál is a tagadás a fő jele annak, hogy a probléma valós, úgy a demokratáknál is éppen ez az árulkodó jel, hogy ezt bizony elk@rták. Például az olyanokkal, mint:

A húsevés a toxikus maszkulinitást erősíti. A férfiak szakálla szexista. Az edzőterembe járó férfiak, akik ránéznek egy mellettük kondizó csinos lányra, szexuális ragadozók. A fehér férfiak rabszolgatartó elnyomó “nácik.” Szakértelemmel rendelkező fehér férfiak helyett vegyünk föl nőket és bevándorlókat minden munkahelyre.