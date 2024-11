Trump a hadsereg bevetésével indítaná „az amerikai történelem legnagyobb deportálási programját”

Nyitókép: Tia DUFOUR / The White House / AFP

Donald Trump, a megválasztott amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy új kormánya nemzeti vészhelyzetet hirdet, és a hadsereg támogatásával kívánja kitoloncolni az illegális bevándorlókat az Egyesült Államokból – számolt be a Guardian.

Egy közösségi média-bejegyzésében Trump válaszolt Tom Fitton, a Judicial Watch konzervatív csoport elnökének korábbi posztjára, aki kijelentette, hogy a következő kormányzat „katonai eszközökkel” fogja visszafordítani a „Biden-inváziót” egy tömeges deportálási program keretében. Trump a közösségi felületen csak annyit fűzött hozzá:

IGAZ!!!”

Trump a választások utáni beszédeiben szintén megerősítette, hogy elnöksége első napjától megkezdi „az amerikai történelem legnagyobb deportálási programját”, bár a részletek egyelőre tisztázatlanok.

A Trump-adminisztráció leendő kulcsszereplői, köztük Tom Homan, a határvédelemért felelős kijelölt vezető, Stephen Miller tanácsadó és Kristi Noem belügyminiszter máris támogatásukról biztosították a programot. Trump korábbi nyilatkozatai szerint a végrehajtásban nemcsak a katonaságra, hanem a Nemzeti Gárdára, valamint állami és helyi vezetőkre is számít, és hajlandó katonákat áthelyezni republikánus vezetésű államokból olyan államokba, ahol a kormányzó nem támogatja a tervet.

A "határcárként" emlegetett Tom Homan, aki az egyik felelőse lesz a program végrehajtásának. Fotó: Zach Roberts/NurPhoto) (Photo by Zach D Roberts / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Trump által tervezett kitoloncolási program komoly jogi és logisztikai akadályokkal nézhet szembe. Az infrastrukturális kihívások és a gazdasági hatások mellett a program költségei is megkérdőjelezhetik annak megvalósíthatóságát. Az NBC Newsnak adott első interjújában Trump kijelentette, hogy „nincs más választása”, mint megvalósítani a tömeges deportálási tervet, még ha annak költségei magasak is.

Ez nem árcédula kérdése

– hangsúlyozta.

Az Amerikai Bevándorlási Tanács becslése szerint egy 10 éves időszak alatt évente 1 millió ember kitoloncolása akár 960 milliárd dollárba (60.000 milliárd forint) is kerülhet. Trump több alkalommal is hangoztatta, hogy a kitoloncolandók száma elérheti akár a 15-20 millió főt, ami jelentősen meghaladja a Pew Research 2022-es becslését, miszerint körülbelül 11 millió ember él engedély nélkül az Egyesült Államokban. Az elnök kampánybeszédei alapján továbbra sem világos, hogy pontosan kiket érintene a deportálás, mivel gyakran nem tett egyértelmű különbséget a jogszerűen és az illegálisan tartózkodó bevándorlók között. Eközben emberi jogi szervezetek aggodalmukat fejezték ki, attól tartva, hogy Trump programja esetleg olyan engedéllyel rendelkezőket, sőt akár amerikai állampolgárokat is érinthet.

***