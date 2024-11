Attól kezdve felbátorodna Kína, felbátorodna Észak-Korea, Venezuela és még ki tudja, hány másik, területi ambíciókkal rendelkező ország, hiszen azt látnák, hogy az ilyesmit meg lehet próbálni és meg is lehet úszni.

Márpedig Kína az Egyesült Államok legfontosabb, globális riválisa, és ez adminisztrációkon átívelő érdek.

Ezen logika mentén pedig elemi érdek, hogy az Oroszországi Föderáció ne tudjon győzelmet aratni Ukrajnában és ne tudja a szabályokra alapuló nemzetközi világrendet romba dönteni. Ha ennek az az ára, hogy az oroszokat le kell kötni Ukrajnában, hogy egyre több pénzt-emberéletet-haditechnikát égessenek el a donbaszi romok között, akkor az amerikai stratégiai érdek az, hogy ezt kell csinálni - ugyanennek a gyakorlati olvasata az, hogy tovább kell támogatni Ukrajna igazságos, az ENSZ Alapokmánnyal összhangban lévő önvédelmi háborúját.

3. Szintén stratégiai érdek az oroszok katonai erejének csökkentése. Oroszország jelenleg az egyetlen olyan ország, ami a nukleáris arzenálja révén képes valóban egzisztenciális, az Egyesült Államokat létében fenyegető kihívást jelenteni.

Ne felejtsük el, hogy bár az orosz hagyományos haderő kivérzik Ukrajnában, de a nukleáris arzenál ettől még nemcsak, hogy intakt maradt (leszámítva néhány hordozóeszköz - hadászati bombázó, Kalibr-hordozó hajóegység, egy tengeralattjáró - elvesztését), de még modernizálták is.

Tehát igen, Moszkva valóban képes ezekkel a fegyverekkel a létében fenyegetni az USA-t. Persze, nyilván csak a saját pusztulása árán, de ettől még a fenyegetés valós.

Az USA hatályos, 2022-es nemzeti biztonsági stratégiája úgy fogalmaz, hogy »Russia now poses an immediate and persistent threat to international peace and stability« – azaz »Oroszország akut és tartósan fennálló fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra.«