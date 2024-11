„Nemcsak Brüsszelben, Strasbourgban és Luxemburgban élnek emberek” – a kohéziós politikáról tanácskoztak Budapesten

Nyitókép: Navracsics Tibor Facebook-oldala

***

Jusson is, maradjon is: hogyan lehet méltányosan szétosztani a kohéziós pénzeket? Hogyan ne legyenek irreális elvárásaink? S mégis: mennyi pénzről van itt szó? –

erről és még sok érdekfeszítő dologról esett szó az Art of Cooperation (Az együttműködés művészete) című konferencián Budapesten, amit a Széchenyi Programiroda a Külgazdasági és Külügyminisztériumával és több Interreg programmal közösen rendezett meg.

A konferencia csütörtöki napján a Bálnában felszólalt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is.

A politikus beszédében kijelentette, a területi kohézió továbbra is az Európai Unió egyik pillére, hiszen a regionális egyenlőtlenségek csökkentését és a harmonikus növekedést célozza. Az erre irányuló erőfeszítéseket jól mutatja a kevésbé fejlett uniós tagállamokban elért fejlődés – mondta Navracsics. A miniszter hangsúlyozta: Európa olyan sürgető kihívásokkal néz szembe, mint az éghajlatváltozás és a demográfiai problémák.

Ezekben az időkben az európai együttműködés kritikus fontosságú,

a szolidaritás és a megértés mellett a fenntartható gazdasági növekedés előmozdítása szempontjából is” – fűzte hozzá. Hozzátette: napjainkban az unión belüli és kívüli határokon átnyúló partnerségek mutatják meg, mit érhetünk el együtt. „Ezek az együttműködések elősegítik a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót – ezt az egyedülálló értéket Európának őriznie és védenie kell” – fogalmazott.

Navracsics Tibor arról is beszélt, hogy az EU egyes területein, különösen a határmenti régiókban az eddigi közös erőfeszítések ellenére továbbra is egyenlőtlenségek tapasztalhatók. Kitért arra, hogy a régiók közötti együttműködés különösen fontos a leszakadó határmenti régiók számára, mert az ezekre a területekre jellemző elvándorlás ma is jelen van. „Alapvető fontosságú, hogy méltányosan osszuk el a forrásokat, hogy minden régió, különösen a rászorulók, rendelkezzenek a fejlődéshez szükséges eszközökkel” – tette hozzá. A miniszter szerint „a korlátozott költségvetése ellenére” is

kimagaslóan fontosnak nevezte az EU Interreget,

hiszen annak segítségével Európa-szerte erősödik a regionális és városi együttműködés, illetve kiépülnek a határ menti területek közötti kapcsolatok. „Magyarország már az EU-csatlakozás előtt aktívan részt vett határokon átnyúló kezdeményezésekben. A rendszerváltás után az ország a gazdasági szerkezetátalakítás támogatására hozzáférést nyert a PHARE-alapokhoz, ami a például az Ausztriával való partnerségünket is támogatta.” Az EU-csatlakozás óta továbbra is „aktívan részt veszünk ezekben a partnerségekben” – idézte fel Navracsics Tibor.

Az a tény, hogy Magyarország hét országgal határos, egyedülálló pozíciót biztosít számára a határon átnyúló együttműködésben.

Büszkék vagyunk arra, hogy az évek során különböző határon átnyúló programokat irányítottunk, többek között Szlovákiával, Romániával, Horvátországgal és Szerbiával. Az Interreg együttműködési programok felhasználási aránya átlagosan csaknem 95 százalékos, ami a partnerségek sikerét mutatja” – emelte ki Navracsics.

A miniszter beszélt arról, hogy Magyarország jelenleg három határon átnyúló és egy transznacionális Interreg programot irányít, és két közös titkárságnak ad otthont.

Hozzátette, hogy Magyarország elkötelezett a tagjelölt országok EU-csatlakozási felkészítésében is. „A Széchenyi Programiroda a közelmúltban teljesítette az Európai Bizottság közvetett irányítású finanszírozási megállapodásokra vonatkozó szigorú előírásait, ami lehetővé teszi, hogy a tagjelölt országok kapacitásépítési kezdeményezéseinek élére álljon” – emelte ki Navracsics Tibor.