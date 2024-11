Nem vallottak szégyent a magyarok, de nagy a veszély – szakértő a román elnökválasztásról

Ami nem feltétlenül baj a második forduló szempontjából.

Lasconi inkább tudná eljátszani a gonoszt feltartóztató harcost, nagyobb eséllyel szavaznának rá; a kérdés, hogy a sértett PSD-s szavazók tömegei mellé állnak-e a második fordulóban.

Ha nem, akkor mérsékelt az esélye megverni Georgescut – fejtegeti.

Ciolacu ezzel szemben még kevésbé esélyes, hogy megmozgassa más pártok híveit. Még ha a kormánykoalíció logikájával Ciuca PNL-s szavazói átvándorolnának is hozzá, és még az USR-s voksokra is számíthatna, úgy is kérdéses lenne, hogy esélyes-e Georgescuval szemben.

Ugyanis, és ez a lényeg, Simion is beállhat Georgescu mellé, és hozza az ő 1,3 millió szavazóját, és az elnökválasztásból kizárt, még radikálisabb Diana Iovanovici-Șoșoacă 600-700 ezer szavazójával együtt már bő négymilliós tömeget képeznek. Ha személy szerint nem is állnak be, a szavazóik megkereshetik a nekik szimpatikus jelöltet, és a fentiek közül ez bizony Georgescu lesz – teszi hozzá Pászkán.

A magyarok jól szerepeltek, de...

S végül itt a magyar kérdés is. Pászkán szerint Kelemen Hunor eredménye jónak mondható, sőt javított az öt évvel korábbin is.

Hat megyében, tehát nem csak a székely megyékben első lett: Hargita és Kovászna mellett Maros, Szilágy, Bihat és Szatmár megyében is

– mutat rá a szakértő, emlékeztetve, hogy az öt évvel ezelőtti 3,6-hoz képest a 4,5 százalék, s különösen a 350 ezer szavazathoz képest a mostani 420 ezer bizakodásra adhat okot, vagyis a magyarok nem vallottak szégyent, noha öt éve és most is tudták, hogy Kelemen elnökjelöltként esélytelen. Mindez pedig azt jelenti, kitartott a nyári lendület, s ez a december 1-jei parlamenti választásokra is biztató előjeleket ad.

Más kérdés, az elnökválasztás második fordulójában hova állnak majd a magyarok.

Pászkán szerint még a legjobb forgatókönyv egy Georgescu-Ciolacu párharc lenne, mert Ciolacu a legkevésbé problémás magyar szemszögből (Lasconi a magyar kormány kapcsán nyilatkozott kritikusan, illetve nagy híve a Székelyföldet feldarabolni kívánó területi átrendezésnek).