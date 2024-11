Nem nyugszanak a kedélyek Újvidéken: szennyvizet eresztettek a Városháza elé

Tüntetők próbáltak meg bejutni a Városházára

A Szabad Magyar Szó kedden arról számolt be, hogy tüntetők szennyvizet eresztettek ki egy tartálykocsiból Újvidéken, közben pedig ablakokat és ajtókat törtek be. Az akciót Misa Baculov képviselő jelentette be, azzal a felkiáltással, „hadd lássa a hatalom, hogyan érezzük magunkat„.

A képviselő kijelentette,

addig harcolunk, amíg nem teljesítik követeléseinket: a hatalom leváltását, Vucsevics és a felelősök eltávolítását.

Nem törünk-zúzunk, hiszen ez a mi városunk. Ők azt akarják, hogy mindent felgyújtsunk, miközben otthon ülnek. Ezt nem fogjuk megengedni. Ez az ő felelősségük”.

„Ha most elmegyünk anélkül, hogy követeléseink teljesülnének, soha nem lesz holnap. Örökre rabszolgák maradunk, ha most feladjuk. Felszólítom Vucsevicset, Duricsot és minden felelőst, hogy jelenjenek meg itt. Nyissák ki az ajtót, és engedjenek be minket!” – mondta Baculov beszédében.

Helyszíni beszámolók szerint a Városházánál nagyszámú rendőr tartózkodott. A tüntetők festékkel dobálták meg az épületet, és megpróbáltak bejutni az intézménybe, ahol a csendőrség is jelen volt – írta a lap.