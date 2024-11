Újvidéki tragédia: „összegyűrt cementes zsákokat” használhattak beton helyett

Nyitókép: NENAD MIHAJLOVIC / AFP

Mint ahogy azt a Mandiner is megírta, Újvidéken (Novi Sad) leomlott a vasútállomás teteje, 14 ember elhunyt, köztük egy hatéves gyermek. Most Zoran Đajić, a CIP Közlekedési Intézet tanácsadója, az N1-nek elmondta, hogy az egyik homlokzati lap mögött beton helyett „összegyűrt cementes zsákokat” tettek be, hogy kevesebb betont használjanak.