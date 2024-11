Néhány gondolat az elnökválasztás után azoknak, akiket még érdekelnek a tények – „Na ugye” helyett

(Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

„Orbánnak nem szabadna mindent feltenni Trump győzelmére”; „Orbán mindent egy lapra tehetett fel, úgy pörög, mintha nem lenne holnap”; „Példátlan hazárdjáték, amit Orbán Viktor csinál”. Íme néhány viszonylag friss idézet a balliberalis sajtó címeiből Orbán Viktor külpolitikájával kapcsolatban.

Már-már arcpirító kisstílűseg részemről Pulai „fej-fej mellett” Andrást is megszólaltatni,

aki anno Donald Trump indulása kapcsán igy nyilatkozott: „a demokraták – szerintem legalábbis – egy könnyű futamra számíthatnak, még akkor is, hogyha Joe Biden lesz az elnökjelöltjük.”

Pörgött tehat a baloldali megmondógépezet:

zúgott az „Orbán elszigetelődött” és a „velünk már nem áll szóba senki”, és persze megjelent a teljes marginalizálodas víziója is.

Donald Trumpról pedig, azon kívül, hogy senki nem veszi komolyan, valamint esélytelen a győzelemre és egyébként is náci, nem sokat mondtak el a hazai független-objektív sajtóban.

Most pedig egy na ugye helyett azokhoz szólnék, akik hajlandóak kibújni az ideológiai bunkereikből és figyelembe venni a tényeket.

Idén májusban Hszi Csin-ping Budapesten járt, ahol nyilatkozata szerint „barátságos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytatott Orbán Viktorral, akivel végül konszenzusra jutottak”; majd kiemelt stratégiai együttműködést kötött a két ország. Orbán békemissziója alkalmával, két hónappal később Hszi azonnal fogadta a magyar miniszterelnököt, amely diplomáciailag csak a nagyon erős kapcsolat jeleként értelmezhető.

Donald Trump kampánya során vagy egy tucat alkalommal beszélt Magyarországról és Orbán Viktorról.

Az elnökjelölti vitában első külföldi szereplőként is a magyar miniszterelnökre hivatkozott. Ő is többször találkozott az elmúlt időszakban Orbánnal, békemissziója alkalmával is fogadta őt, illetve biztosította annak támogatásáról. Többek között így beszélt a magyar miniszterelnökről:

Orbán Viktor olyan ember, akit nagyon tisztelek.

Hallottak már róla? Ő Magyarország miniszterelnöke. Egy igazi vezető. A világ egyik legerősebb vezetője.”