Megbukott a német kormány, de mi jön ezután?

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

Németországban komoly politikai felfordulás következett be, miután Olaf Scholz kancellár szerdán elbocsátotta pénzügyminiszterét, Christian Lindnert, ezzel megszüntetve a hárompárti koalíciót, amely eddig kormányozta az országot – számolt be a The New York Times.

Az egyre kiélezettebb belső ellentétek és az európai gazdasági kihívások miatt már korábban is sejthető volt, hogy a koalíció jövője bizonytalan.

Scholz elmondta, hogy mindent megtett a koalíció fenntartásáért, de a döntést „a növekvő bizonytalanság idején” kénytelen volt meghozni.

A koalíció felbomlása komoly hatással lehet Németország stabilitására, ami egyben az Európai Unió jövőjét is befolyásolja.

Franciaország politikai patthelyzetbe került, míg Oroszország az ukrán fronton újabb előnyöket szerzett, és Európa biztonságát fenyegeti. Emellett Donald Trump újraválasztásával az Egyesült Államokkal való kereskedelmi háború és a NATO szövetség gyengülésének lehetősége is aggodalmat kelt Európában.