Összeomlott a német kormány, itt a vége a jelzőlámpa-koalíciónak

A koalíciós egyeztetés bohóckodásba csapott át

Ami azt illeti, a szerdára összehívott kormánykoalíciós egyeztetés már csak színjáték volt: mindhárom fél tudta, hogy az lesz az utolsó találkozójuk. Lindner egy pillanatig sem hitte, hogy az általa küldött javaslatcsomaggal Scholz és Habeck érdemben foglalkozni fog. Helyette a kancellár trükkösen, és utólag kompromisszumos javaslatként beállított ultimátumot intézett a pénzügyminiszterhez. Olyan ötleteket sorolt Lindnernek, amelyek mögött egyetlen feltétel állt: az alkotmányba foglalt adósságfék feloldása, vagyis a hitelfelvétel. Ez éppen az a határ volt, amelyet Lindner soha nem volt hajlandó átlépni.

Fiskális politikájának alappillére volt, hogy egyetlen egy esetben sem volt hajlandó olyan javaslatokról tárgyalni, amelyek az állam eladósodásához vezettek volna.

Vagyis Scholz kompromisszumos javaslata éppen az ellenkezője volt annak, amit Lindner kért. A következmény törvényszerű volt: a pénzügyminiszter határozott nemet mondott, Scholz pedig abban a pillanatban kirúgta őt.

A történteknek az adósságfék szempontjából nagyon is valós következményei lehetnek: a német alkotmány értelmében a hitelfelvételi tilalmat csak abban az esetben lehet felfüggeszteni, ha a kormány rendkívüli vészhelyzetre hivatkozik, és annak jogosultságát be is tudja bizonyítani. Ez a Covid-járvány idején történt meg utoljára, azóta Scholz és Habeck (kikerülve az alkotmányt) különböző költségvetésen kívüli alapokat hoztak létre, így véve fel gigahiteleket például az energiaválság kezelésére vagy a német hadsereg fejlesztésére. Az alkotmánybíróság tavaly erősen rácsapott a kormány kezére, megtiltva a további trükközést, így semmi más megoldás nem maradt, mint a Lindner által határozottan ellenzett adósságfék feloldása vészhelyzetre hivatkozva.

A vészhelyzet pedig nem lesz más, mint az ukrajnai háború. Ezzel Scholz már próbálkozott, de akkor mind az alkotmánybíróság, mind Lindner figyelmeztette: nehéz lesz megmagyarázni, hogy a Németországtól távol zajló konfliktus miféle vészhelyzetet okoz. A kancellár most újra ennek fog nekifutni, segítségül hívva szintén alkotmányban rögzített kiterjesztett hatalmi jogkörét: amennyiben sikerül a vészhelyzetet legalizálni, megnyílik az út Lindner legnagyobb ellensége, az óriáshitel felvétele előtt. Lefordítva: a német nyugdíjasok annak köszönhetik majd pénzügyi ellátásuk magas szinten tartását, hogy Ukrajnában háború van.