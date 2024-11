Hivatalos: Olaf Scholz lett az SDP kancellárjelöltje

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Boris Pistorius visszalépésével szabaddá tette az utat Olaf Scholz hivatalban lévő kancellár előtt, hogy újraindulhasson a tisztségért. Most az SPD elnökségi ülésén döntés született arról, hogy a párt hivatalosan is Olaf Scholzot indítja kancellárjelöltként – írja a Spiegel.