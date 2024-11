Ennek már a fele se tréfa: figyelmeztetést adtak ki skandináv országok egy esetleges világháború miatt

Tanácsokat írtak a szorongás kezelésére és arra is, hogyan beszéljenek a gyerekekkel a háborúról.

A tájékoztató első oldalán az alábbi mondat szerepel: „Ha Svédországot megtámadja egy másik ország, mi soha nem adjuk meg magunkat. Minden olyan információ, amely szerint az ellenállás megszűnik, hamis.”

A brit Metro szerint Finnországban is kiadtak egy hasonló, online tájékoztatót, „Felkészülés az incidensekre és válsághelyzetekre” címmel. Ebben részletezik, hogy miként zavarhatja meg az emberek mindennapi életét egy háború vagy válság, és hogy mit kell tenniük ezekkel kapcsolatban. A BBC szerint a norvég kormányzat is kiadott egy tájékoztatót. Listát írtak többek között arról is, hogy