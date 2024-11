Döbbenetes esettel bővült a román bűnügyi krónika: évek óta halott férfit tartóztattak le lopásért

A nyitókép illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

Egy 54 éves férfit vett őrizetbe a bukaresti rendőrség csütörtökön miután fizetés nélkül távozott egy benzinkútról. A nyomozók kiderítették, hogy a férfi 16 éve elhunytként szerepelt a nyilvántartásban – írja a Főtér.

A lap arról is beszámolt, hogy igazságügyi források szerint a férfi 2008-ban egy Ilfov megyei anyakönyvi hivatalból szerzett halotti bizonyítványt.

Sőt az is kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezette a forgalomba be nem írt autóját, majd később arra is fény derült, hogy a férfit többszöri lopás és járművezetői engedély nélküli autóvezetés miatt körözték. 2008-ban sikerült hamis halotti bizonyítványt szereznie a saját nevére, így több büntetőeljárást is megúszott. Az általa elkövetett bűncselekmények okozta kár több mint 2500 lejre rúg.

