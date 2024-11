Biztos jó ötlet: Berlin belvárosába költöztetnének 1200 migránst

Már a beszélgetés elején olyan kérdéseket tettek fel a CDU-s képviselőnek, mint „a játszóterek már most is túlzsúfoltak, ahogy a szupermarketek is. Hogyan fog ez az egész folytatódni? Mi lesz az orvosi ellátással?” Haustein szerint az ötlet, hogy még több embert kell elhelyezni a térségben „több, mint kritikus”, „akár menekültek, akár nem”.

Martin Schaefer, a CDU-párti kerületi polgármester arról beszélt, hogy őt nem kérdezték meg az 1200 migráns kapcsán. „Berlin tartomány dönt”, ő pedig „nagyon dühös”, mivel a szállodaátalakításon túl a 16 újonnan tervezett konténertelepből négyet Lichtenbergben akarnak felépíteni.