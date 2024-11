Belga együttműködéssel fogja gyártani rakétáit Ukrajna

Nyitókép: Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az ukrán hadiipar újabb lépést tett drónelhárító képességeinek fejlesztésére: egy friss megállapodás értelmében Ukrajna hamarosan megkezdheti külföldi rakéták gyártását az ellenséges drónok elleni védekezés érdekében – számolt be a Magyar Nemzet.

Herman Szmetanyin, Ukrajna stratégiai iparágakért felelős minisztere a Telegram-csatornáján írta, hogy a belga Thales vállalat együttműködési megállapodást kötött egy ukrán védelmi céggel,

így lehetőség nyílik drónelhárító rakéták közös gyártására, ami jelentősen erősítheti Ukrajna légvédelmét.

Szmetanyin reményét fejezte ki, hogy a megállapodás idővel bővülhet, akár a technológia teljes átadásáig is, lehetővé téve Ukrajna számára a rakéták önálló gyártását. Ez a lépés fontos szerepet játszhat az ország hosszú távú védelmi stratégiájában.

A Thales Belgium, amely a francia Thales Group leányvállalata, ismert a Starstreak légvédelmi rendszereiről, amelyek hatékonyak a kis, alacsonyan repülő célpontok, például drónok ellen. A The Wall Street Journal korábban arról számolt be, hogy a Thales újraindította a Starstreak Manpads gyártását, amit most az Ukrajnával kötött megállapodás is támogat.