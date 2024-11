Oroszország órákon át tartó dróntámadással vette célba Kijevet

Nyitókép: www.swissinfo.ch

Oroszország drónokkal újabb légicsapást indított az ukrán főváros ellen péntekről szombatra virradó éjszaka, a légiriadó több mint öt órán át, reggelig tartott, az ukrán légvédelem által lelőtt harci drónok roncsai hat kijevi városrészben okoztak károkat – közölték szombaton az illetékes kijevi hatóságok. Az ukrán hadsereg szombat reggel arról számolt be, hogy a légvédelem a 71 drónból 39-et megsemmisített, további 21 drónt „helyileg elveszítettek”, koordinátáikról nincsenek információik, ötöt pedig „visszaküldtek” Oroszországba.

A lelőtt harci drónok roncsai Kijev hat városrészében csapódtak be, sokemeletes lakóépületek rongálódtak meg, és tüzek keletkeztek – jelentette Szerhij Popko, a Kijevi Városi Katonai Adminisztráció (KVKA) vezetője. Vitalij Klicsko kijevi polgármester a Telegramon arról számolt be, hogy a támadáshullámnak – az anyagi károkon túl – „áldozatai vannak”.

Egy újabb éjszaka, egy újabb légiriadó, egy újabb dróntámadás. Az Orosz Föderáció fegyveres erői ismét a régi és megszokott módszereikkel támadták Kijevet”

– írta Popko a közösségi médiában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a légitámadásokat a polgári lakosság elleni terrorcselekménynek nevezte, és kifejtette: a támadások is azt bizonyítják, hogy az Oroszországra és cinkostársaira eddig gyakorlott nyomás nem elegendő. Az elnök szerint Poltava megye középső részén, illetve Szumi és Harkiv megyék északkeleti részein is légicsapásokról számoltak be.

„Idén szinte minden éjjel szembesültünk a Shahed drónok fenyegetésével, olykor még reggel vagy napközben is” – írta a közösségi médiában, utalva ezzel az iráni gyártású támadódrónok orosz felhasználására.

Az ukrán hadsereg pénteken bejelentette, hogy az orosz erők októberben több mint kétezer drónt indítottak polgári és katonai célpontok ellen szerte Ukrajnában. Olekszandr Szirszkij, az ukrán hadsereg főparancsnoka szerint az oroszok a teljeskörű invázió óta az egyik leghevesebb támadást intézték az éjszaka Ukrajna ellen. Szombaton délután újabb robbanásokat lehetett hallani Kijevben, és újra megszólaltak a légiriadót jelző szirénák – jelentette a helyszínről az AFP.

(MTI)