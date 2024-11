Áramszünet a ragyogó városban – csak az Egyesült Államokon múlik, mikor kapcsolják vissza a fényeket

Nyitókép: Shutterstock / Mandiner-grafika

„City upon a hill” vagy „Shining city on a hill”, ragyogó város a hegytetőn, ahogy Ronald Reagan hangoztatta hosszú elnöksége során: a frázis az amerikai politika és az amerikai öntudat szimbólumává vált az évszázadok során. Különösen az utóbbi jó száz évben, amikor Amerika ráébredt erejére, lehetőségeire – és megnyerte magának az egész 20. századot. Annak vége, a kilencvenes évek pedig egy az egész történelemben példátlan, globális hegemón által vezetett unipoláris világrendet hozott el – úgy egy évtizedig, a Szovjetunió összeomlásától a New York-i ikertorony 2001-es összeomlásáig.

Azóta lassan negyed évszázad telt el, az unipoláris világrend különös pillanatának tán örökre leáldozott, és vele együtt vége a sokáig rendíthetetlennek tűnő amerikai optimizmusnak, önbizalomnak és a mindig egyre szebb jövőjükbe vetett hitnek.

Amerika válságban van, és aki ezt nem látja akár balról, akár jobbról, az vak.

Ennek viszont nem is kell örülni, mert sosem jelez jót, ha egy nagyhatalom belső és külső meghasonlottságba kerül.

Pedig milyen különleges volt eddig a történetük, az egyik legkülönösebb sztori az emberiség történelmében, amire évszázadok és évezredek múlva is emlékezni fognak – ha lesz még akkor emberiség (és ez nyilván jelentős részben az Egyesült Államokon is múlik). Történetük kezdőpontja, bölcsője ugyanis az első és tán az egyetlen nagyszabású társadalommérnöki kísérlet, ami jól sült el. Ma, amikor a világ nagy része szekuláris, hatalommegosztáson alapuló, többpárti demokrácia (vagy tényleg az, vagy legalábbis papíron az), már nehezen tudjuk felfogni, milyen különös, elvont, minden korábbitól és az akkori világ alapfelfogásától eltérő eszméken alapuló, mesterséges, mégis életképesnek bizonyuló képződmény volt az Egyesült Államok. Hüledeztek is a gyarmatok urai, élükön az alapból kissé hüle III. György angol királlyal, hogy miben mesterkednek az óceán túloldalán holmi koloniális földbirtokosok meg városi ügyvédek és filozófusok.

De az eszméből valóság, intézményrendszer, ország és végül nép született. Egy soha korábban nem látott nép, amit nem egy Istentől eredeztetett hatalmú uralkodó és nem is a vérségi, etnikai kötelék tartott össze.

Hanem papírra vetett és önmagukra nézve kötelezőnek elismert alapelvek, az emberi természet eredendő esendőségeit kiküszöbölni vágyó, ön- és közkorlátozó jogszabályok, a körülbástyázott egyéni és közösségi szabadságjogok rendszere. Az amerikaiak megvédték magukat a saját szabadságharcukban, kikiáltották a függetlenségüket – majd egy jó évszázadig gyarapodtak, és gyűjtötték az erőt a globális szerepvállaláshoz (és közben megharcoltak meghasonlott önmagukkal is a polgárháborúban). Az első Roose­velt és Wilson idején pedig teljes fegyverzetben és globális igényekkel léptek a történelem nagyszínpadára.