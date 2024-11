Nyugatról érkező elismerés: „Kívülállóként azt látom, hogy Orbán Viktor ezeket a csapdákat eddig sikeresen elkerülte”

És talán kell egy jó vezető is.

Jó vezetőre mindig szükség van.

A konzervatív mozgalom mindig is karizmatikus vezetők, kiemelkedő személyiségek tevékenységére épített. A toryknak több ilyen vezetőjük volt, leginkább Margaret Thatcher nevét szoktuk emlegetni. Mi a magyarázata, hogy a párt nem tud kitermelni ilyen szintű karaktert?

Szerintem ez összefügg azzal, amiről az előbb beszéltünk: jól végezni a kormányzati munkát, és jól is kommunikálni róla – ami nehéz. Elég öreg vagyok ahhoz, hogy emlékezzem, milyen személyiség volt Margaret Thatcher még ellenzéki vezető korában. Akkor sokan úgy látták, hogy nem alkalmas erre a szerepre, sokan nem kedvelték. Amikor kormányfő lett, egy erős vezető arcát mutatta: világosan elmondta, mit akar megvalósítani, és egyértelművé tette, hogy meg is fogja csinálni. Ugyanez érvényes a jelenkor vezetőire is. Ha csak személyiségeket keresünk, az nem elég. Olyan vezetőre van szükség, akinek konkrét víziója van az országról, tudja, mit akar tenni, és eltökélt abban, hogy végre is hajtsa. A vezetői alkalmasság pedig menet közben mutatkozik meg, a tettek nyomán.

Most a Munkáspárt kormányoz. Van valami, amit ön konzervatív politikusként elismer, amiben Keir Starmer kormánya eddig valami fontosat ért el?

Az egyedüli jó dolog, hogy a kampányban ígért lakásépítési programot most megvalósítják. Ezt nekünk, a konzervatív kormánynak kellett volna meglépnie, óriási szükség van rá. A brit lakhatási problémák súlyosak, az adásvételi és a bérleti árak az egekben – a helyzet tarthatatlan. Az előző hónapokban látottak azt mutatják, hogy a Starmer-kormány sokkal agresszívabb baloldali politizálást folytat, mint amire számítani lehetett. Együttműködés a szakszervezetekkel, a véleménynyilvánítás szabadságának visszaszorítása, az egyetemi autonómiák visszanyesése – ez történik most, és várhatóan adóemelések lesznek. Úgy vélem, hogy akik a Starmer-kabinettől modern munkáspárti kormányzást vártak, nagyot fognak csalódni.

Akkor ez nem a Tony Blair-korszak megismétlése lesz.

Biztos, hogy nem.

Lord David Frost

1965-ben született Derby városában. Az oxfordi St. John’s College-ban végzett, majd diplomatakarrierbe kezdett. 2019–2020-ban ő volt az Egyesült Királyság brexitügyi főtárgyalója, majd 2021-ben néhány hónapra EU-ügyi miniszter lett. A Lordok Házának 2020 óta tagja.