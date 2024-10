Kellett Trumpnak, mint egy falat kenyér: kiderült, mi segítheti győzelemhez a volt elnököt

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Brendan Smialowski / AFP

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy az amerikai énekesnő, Taylor Swift bejelentette, hogy a 2024-es elnökválasztáson a „harcos” Kamala Harrist támogatja. Swift azzal magyarázta döntését, hogy Harris szerinte azokért a jogokért és ügyekért küzd, amikben ő is hisz, és amik egy „harcost igényelnek”. Bejegyzésében továbbá Swift „biztos kezű, tehetséges vezetőnek” nevezte Harrist.

Később arról is beszámoltunk, hogy az énekesnő döntése Donald Trumpot egyáltalán nem lepte meg, mivel meglátása szerint „ő egy nagyon liberális ember”. A volt elnök szerint egyébként Swift meg fogja fizetni a döntése árát.

Úgy tűnik, hogy mindig egy demokratát támogat, és valószínűleg meg fogja fizetni az árát a piacon”

– mondta Trump.

Taylor Swift döntése után nem meglepő, hogy sokan a Demokrata Párt aduászának tartják, aki elbillentheti az elnökválasztást a javukra. Most azonban egy hónappal azt követően, hogy Swift kiállt Kamala Harris alelnök mellett most mégis úgy látszik, hogy nem hozott megváltást a jelöltet cserélő baloldalnak. Donald Trump viszont Robert F. Kennedy Jr. és Elon Musk politikai támogatásából is profitálhat – írja a Portfolio.

Taylor Swift hatása az elnökválasztásra

A lap ennek alátámasztására felidézte az Economist elemzését, amely szerint az énekesnő posztjai hiába bírnak hatalmas eléréssel – példának okáért csak egyetlen Instagram-bejegyzése több mint 11 millió lájkot kapott –

ezek a közösségi média aktivitások egyáltalán nem mindig fordulnak át tényleges szavazatokra.

Az egyik legfontosabb hatás a választói regisztrációban volt tapasztalható. Amikor Swift megosztotta Harris támogatását és a szavazási regisztráció linkjét, szinte azonnal, néhány órán belül több mint 300 ezer látogatót irányított a weboldalra. Azóta viszont ez a hatás elmúlt, egy hónap alatt a Swift és Harris nevekre érkező együttes Google-keresések száma 90 százalékkal esett vissza, a „kire szavaz Taylor Swift” kérdésre pedig alig százezer keresés érkezett október eleje óta.