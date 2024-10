Trump alelnökjelöltje kevesebbet hibázott és több helyzetet kihasznált – szakértőt kérdeztünk a kulcsfontosságú vitáról

Az alelnökjelölti viták súlya általában kisebb, mint az elnökjelölteké – fogalmaz lapunk megkeresésére Csizmazia Gábor, az NKE John Lukacs Intézet tudományos munkatársa – ezért például a két fél akár gesztusokat is tehetett a másik felé, és élt is ezzel a lehetőséggel.

Az szakértő hozzáteszi: a vita bizonyos szempontból megfelelt a várakozásoknak: érdemi és tartalmi vita volt észérvekkel, néhány kisebb csörtét leszámítva – tegyük hozzá, a Trump-Harris vita sem volt civilizálatlan – mondja.

Hozzáteszi: vannak arra vonatkozó elemzések, hogy a két alelnökjelölt erősíteni tudta Trump és Harris kampányát, és bár egymás jó szándékát nem vonták kétségbe, arra mindketten rámutattak, hogy a másik oldal elnökjelöltje miért is alkalmatlan a feladatára.

Csizmazia szerint érdemi felmérések híján és az elektori rendszer, illetve a csatatérállamok ismeretében korai lenne bármit kijelenteni, a vita legnagyobb hatása ugyanakkor az lehet, ha meg tudja mozgatni érdemben a bizonytalanokat, akik még nem elkötelezettek egyik vagy másik elnökjelölt mellett. Ez egy nem túl nagy réteg, de a fenti rendszer ismeretében a két kampánynak nem is kell meggyőznie mindegyiküket a csatatérállam megfelelő körzeteinek megfordításához.

Ilyen értelemben, teszi hozzá, volt értéke, értelme a vitának még ha a nézettsége értelemszerűen alatta is maradt az elnökjelölti vitának.

Az, hogy a CBS felmérése szerint még demokrata elhajlású közönség előtt is jól szerepelt Vance, szintén nem volt meglepetés Csizmazia szerint, lévén tudvalevő volt róla, hogy jó vitázó; s még a demokrata elfogultságú portálokon is megemlítették, hogy vele szemben Walzon látszott, hogy kényelmetlenül érzi magát a vita elején. Ő sem volt rossz debattőr, de valamivel több hibát ejtett, mint Vance, Trump alelnökjelöltje viszont kevesebbet hibázott és több helyzetet kihasznált, amit Trumptól vártak volna sokan, jelesül, ügyesebben sulykolta, hogy jelenleg egy Biden-Harris elnökség irányítja az országot, így Harris is felelős az elmúlt négy évért.