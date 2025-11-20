Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tiszteletdíj Országgyűlési Hivatal Novák Katalin

Nem jár már a tiszteletdíj Novák Katalinnak

2025. november 20. 07:33

A volt köztársasági elnök a piacai szférában helyezkedett el.

2025. november 20. 07:33
null

A hazai, piacai szférában helyezkedett el Novák Katalin, ezért megszűnt az állami tiszteletdíja – írta meg a Szabad Európa.

Ezt is ajánljuk a témában

A volt köztársasági elnök korábban havi bruttó 5,7 millió forintos juttatásban részesült az Országgyűlési Hivatalától.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Autóhasználatát és titkárságát viszont részben továbbra is megtartotta, bár utóbbi teendőket három fő helyett már csak ketten látják el.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2025. november 20. 10:43
Hatalomra törő asszony, abszolút szereptévesztésben élt. A tűzről pattant menyecske bezzeg jobb sósstanglit süt a pápának, mint a férfiak felkiáltással csíprőre tette a kezét. Nem tudom, ez egyedi diplomáciai esemény volt a világtörténetben, kapott-e már államfő sütötte ételt egy másik államfő és vajon ki falatozta el. Vagy levéltárba tették a stanglikat? Nem vagyok biztos benne, de mintha nagyobb segítséget adott volna ukrajnának, mint amit a magyar vezetés elgondolt? Novák ukrajnai látogatásáról: A köztársasági elnök egy éven belül másodszorra látogat Ukrajnába, és a tervek szerint szerdán találkozik Volodimir Zelenszkijjel, miközben Orbán Viktor még mindig nem fogadta el az ukrán elnök meghívását. Novák Katalin eddig is különutas politikát képviselt az orosz agresszióval szemben, de ez sokkal inkább szándékos szereposztásnak tűnik, mint egyéni akciónak."
Válasz erre
3
6
llnnhegyi
2025. november 20. 10:41
József is asztalos volt.
Válasz erre
1
2
patikus-3
•••
2025. november 20. 10:28 Szerkesztve
Novák Kati volt a Fidesz emberi arca. Mióta Orbán despota módon lapátra tette, azóta a magyar kormányzat olyan is! Minthacsak egy embertelen-kanbertalan, lélek nélküli mesterséges intelligencia vezetné. 1. Az olyan aspergeres „zsenik"-nek, mint Szijjártó, semmi közé a néphez. 2. Kocsis Máté poénjai alulmúlják a komcsi humoristák klubját. 3. A vén ravasz manipulátor meg csak les kifelé a fejiből a goebbelsi szemeivel, mint néger a tojásszénből.
Válasz erre
2
15
llnnhegyi
2025. november 20. 10:25
Novák Katalin, Varga Judit, Pálffy István, Balogh Zoltán nem ismerték fel (!!!!) maguktól, hogy a kormány 4. legfontosabb kormány programja a "genderőrület" elleni küzdelem. Menniük kellett. Nem kell sírni utánuk. Jól élik világukat manapság is.
Válasz erre
7
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!