Politico: Orbán Viktor nem ijed meg a nemzetközi sajtótól

Egy osztrák és holland kezdeményezés, amelyet további 15 schengeni ország is támogat, új megközelítést javasol az EU kitoloncolási irányelvének felülvizsgálatára. A javaslat egy „paradigmaváltást” sürget, amely több kötelezettséget és feladatot róna azokra, akik kitoloncolással néznek szembe és magában foglalná a nem együttműködő migránsokkal szembeni büntetéseket is. Érdekesség, hogy az irányelv legutóbbi, 2018-as módosítási kísérlete kudarcba fulladt, de most új lendületet kaphat a folyamat.