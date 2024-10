„Nem bírom ezt az őrületet”, „megváltozott az ország” – egymásra tronfolnak a németek, miért költöznek Magyarországra

Nyitókép: illusztráció, AFP/Babak Bordbar

Mint a Mandiner is beszámolt róla, hogy egy Magyarországra költözött német nyugdíjas házaspárral készített interjút a Die Welt. A lapnak azt is elárulták, hogy mindketten olyan életet élnek, amelyet Németországban soha nem engedhettek volna meg maguknak. A nyugdíjasok azt is elmesélték, hogy miért Magyarországot választották.