Minden tiszteletünk a 87 éves Ferenc pápának, hogy ezt türelemmel elviselte – a keresztény hősiesség tette volt ez, na!

Minderre válaszul bátorkodott Ferenc pápa elmondani, hogy Isten népén belül „a nő lány, nővér és anya [»madre«]; ahogyan én fiú, fivér és atya [»padre«] vagyok”. Szép teljesítmény ebből kiolvasni, hogy a pápa szüleszteni akarja a nőket – ha ő, a gyermektelen férfi azt állítja, hogy valamilyen formában ő is apa, akkor talán a feminista értelmiségi is rájöhetne, hogy a „nő mint anya” fogalma nem kizárólagosan nagycsaládos háztartásbelit jelenthet. Ahogy a nővér/fivér viszony emlegetéséből sem következik, hogy az egykék ki lennének zárva Isten népéből –

épp fordítva, ott találhatják csak meg igazán a „testvéreiket”.

Segítségképpen a pápa (a rektor asszony látványos elfordulása közepette) rá is mutat, hogy vegyük észre a nőiség mint „termékeny befogadás, gondoskodás, éltető odaadás” mindennapos példáit, „amikor valaki az egyházban és a társadalomban felelősséget vállal”, akár az anyaságban, akár a szüzességben, akár valaminek a szolgálatában. „Kutatás, barátság, társadalmi szerepvállalás, civil és politikai felelősségvállalás, művészi tevékenység” – ezeket az opciókat mind-mind felsorolja a Szentatya,

de valószínűleg nem sikerült meghallani, miután az „anyaság” szó elhangzásakor elborultak az agyak.

Sőt, talán még annál is korábban: az egyetem egyoldalas elhatárolódó közleményét ugyanis Ferenc pápa beszéde után 15 perccel már közzé is tették, fejléces papíron – egy világverő fogalmazásbajnok ezt még csak-csak összehozná (kezével még integet a rangos vendégnek, de szájával már diktálja is a dörgedelmes ellenvéleményt, idézetekkel, csinos szövegformázással), hivatalos egyetemi állásfoglalások esetében azonban az efféle írásműveket még egyeztetni is szokás az illetékesekkel.

A közlemény kifejti: a pápának felolvasott „levél” célja az volt, hogy párbeszédet kezdeményezzen egyebek mellett olyan kérdésekről, mint a nők szerepe a társadalomban – majd vastagon szedett betűkkel rögzíti az egyetem értetlenségét és rosszallását a pápa vonatkozó meglátásaival kapcsolatban. Szerintük ugyanis az, hogy a nő a „termékeny befogadás, gondoskodás, éltető odaadás”,

determináló és redukáló jellegű konzervatív álláspont,

az ő katolikus intézményük pedig – mint „inkluzív és a szexista erőszakkal szemben fellépő egyetem” – nem tehet mást, mint hogy egyet nem értését fejezze ki. Ők márpedig kitartanak amellett, hogy nemtől és szexuális irányultságtól függetlenül mindenkinek képesnek kell lennie kibontakoztatnia magát a társadalomban, és felhívják az Egyházat, hogy szintén haladjon ebben az irányban, a megkülönböztetés minden formájától mentesen.

Parádés szöveg, csak az nem világos, miként bontakoztatja ki magát a társadalomban az a nő, aki nem hajlandó gondoskodni.

Juszt se. Őt ne redukálják ilyesmire. Nem gondoskodik a céges projektről, nem gondoskodik influenszeri Insta-oldalának láthatóságáról, nem gondoskodik kliensének előrehaladásáról, vagy nem gondoskodik ruháinak mosásáról.