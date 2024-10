Már a nyugati lapok is arról írnak, mit művelnek a magyarokkal Ukrajnában

Nyitókép: AFP/Beata Zawrzel

A spanyol ABC nyomtatott kiadása riportot közölt Kárpátaljáról, amelyet a háború kezdete óta „csak” egyszer támadtak meg, egy helyi újságíró szerint nem földrajzi, hanem geopolitikai okokból: nincs a környéken kritikus infrastruktúra.

A cikk kiemelten foglalkozik a magyar kisebbség helyzetével: a szerző szerint nincsenek sokan, körülbelül 100 ezren, de az ezeréves történelem ereje és a magyar kormány mögöttük áll. Megjegyezte, tapasztalata szerint Kárpátalján az emberek közelebb vannak Budapesthez, mint Kijevhez, és nem csak földrajzilag.

Az egyik nyilatkozó lány arra panaszkodott, hogy a falujában mindenki magyar, egy ukrán sincs, mégis el kellett távolítani az összes magyar szimbólumot, még az utcaneveket is, míg egy fiú elárulta, az ukrajnai magyarok nem érzik magukénak a háborút.

A portál Kárpátalja Magyarországhoz való visszacsatolásáról is kérdezett diákokat, egyikük úgy felelt: „fantasztikus lenne”, ám ha nem lehetséges a békés együttélés, a legjobb egy független Kárpátalja lenne, mert már most is olyan, mint egy kis ország.