Mindennapok Kárpátalján: bujkálás a sorozás elől, csúszópénz és embercsempészet (VIDEÓ)

További praktikákat sorolva H hozzáteszi:

Minden reggel megy a feleségem előttem kocsival. Nézi, hogy ne legyen sehol rendőrség vagy katonaság.

Így kerülünk a munkába. Ha pedig felbukkannak, akkor megyünk amerre a két szemünk lát. Neki a bokrosnak. A lényeg, hogy elkerüljük.”

H ugyanakkor rámutat, hogy otthon viszont még mindenki biztonságban van, mivel a toborzók nem érkeznek házkutatási engedéllyel. Nincs szükség titkos szobákra vagy menekülőalagutakra, elég egy szomszéd, aki azt mondja, hogy a behívón szereplő személy már rég elköltözött.

Dübörög az embercsempészet és a korrupció

A videóban egy Ungártól nem messze lakó nyugdíjast, Pétert is megismerhettünk, aki arról mesélt, hogy Kisszelmencnél mindig dübörgött az embercsempészet. A háború kezdete óta rendszeresen terepjárók járnak a zöldhatárra, ahol a csempészek szélnek eresztik a Nyugatra vágyókat. Nemrég Pallónál egy katonai járművet és hátrahagyott egyenruhákat találtak, ami azt jelenti, hogy dezertőrök is szép számban vannak – mutat rá az Euronews.

Péter szerint ha valakit elkapnak még mindig nem kell kétségbe esnie,

hiszen a korrupciónak komoly hagyománya van a környéken.

Az viszont tény, hogy a háborús szigorral a kenőpénzek összege is nőtt. Neki azt mesélte az egyik falubeli, hogy nemrég 800 euróért cserébe engedték el a toborzók, de volt, aki 5000 eurót, vagyis majdnem kétmillió forintot fizetett a szabadságáért. Ráadásul a katonák nem biztosítanak védelmet, csak kinyitják a kaput. Ha egy kollégájuk 100 méterrel később lecsap, akkor jöhet az újabb alkudozás. A rendőrök ráadásul ötvenezer forintnak megfelelő hrivnyát is kapnak, ha bevisznek egy sorköteles férfit. Ez nem kis pénz Ukrajnában, így a hatóságok is rendkívül motiváltak.

***