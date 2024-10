Macron miniszterelnöke már megszorításokon munkálkodik

Láthatóan Barnier lett kiszemelve arra is, hogy a kormány rendpárti arca legyen, ugyanis beszédében elismerte, hogy Franciaország már nem rendelkezik „kielégítő mértékű ellenőrzéssel” migrációs politikája felett, így „már nem teljesítjük kielégítő módon integrációs céljainkat”. S hogy mit ígért? Könyörtelenséget az embercsempészekkel szemben. Mindehhez persze a baloldalnak is lesz egy-két szava, volt is már – például egy tüntetéssorozat Franciaország-szerte már eleve Barnier személye miatt.