Kis nemzetnek még lélegzetet vennie is radikálisan kell

Akár kereste ezt a szerepet, akár nem, most már csakugyan levegőt se tud úgy venni, hogy ne értelmezné azt ki-ki a maga vérmérséklete szerint, s most már valóban nem is teheti meg, hogy vállat vonva hátra lépjen. Ezért aztán, ha valahol a látóhatárunkon történik valami, arra jó eséllyel reagál(nia kell).

Ezúttal a grúz választásokra adott egyértelmű válasza, a győztes melletti azonnali látványos kiállás szolgáltatott témát az európai médiának és a politikának.

A mindenütt jelen lévő kétosztatúság itt is látszik: vannak a mainstream Európának tetsző pártok és vannak az ellenségesek. Mivel Orbán a békepárti, eddig is kormányzó erők mellé állt az Unió kedvencei helyett, ismét fekete bárány lett, noha hivatalosan nem létezik egységes európai külpolitika, legalábbis olyan mélységekig biztosan nem, melyik országban kinek kell drukkolni.

Az EU egyelőre még nem a Galaktikus Birodalom, bár a sötét oldal mindinkább így tervezi. Bizonyos mértékig Orbánt kényszerpályára is löki, hogy a vele szembe forduló (sőt akár leszámolni is kész) tagtársak helyett másutt próbál barátokra találni. Mintha ismerős lenne a helyzet: van egy szövetségi rendszer, amelynek részeseivé váltunk, de amelyik sehogy sem kompatibilis a mi érdekeinkkel. Úgy érezzük magunkat az EU-ban, mint a székelyek Romániában. Bár mi önként és dalolva csatlakoztunk, őket meg nem kérdezték meg ilyesmiről. Viszont az is igaz, hogy

a belépéskor szó sem volt arról, hogy Brüsszelben fogják minősíteni a nemzeti választások eredményeit, vagy hogy be kell avatkoznunk két nem EU-tag ország háborújába.

A grúziai látogatást 13 ország ítélte el, amint a La Repubblica írta, mivel Orbán „az utóbbi hónapokban szisztematikusan kettészakítja az Uniót”.

Arról feledkeznek el, hogy

ha két álláspont, két vélemény, két irány van, az nem kettészakítás, hanem egy lehetséges másik út felmutatása.

Nagyjából ez a demokrácia lényege: választani a lehetőségek közül, megismerni új érveket, megszemlélni valamit más nézőpontból is. Saját magáról állít ki bizonyítványt, aki a sokszínűséget, a toleranciát skandalumnak tartja. Láttuk ezt persze megannyi voksolásnál a közelmúltban: a franciáknál Le Penék közel egyharmados támogatottságát, a kelet-német tartományokban a legerősebb AfD-t és az osztrákoknál a győztes Szabadságpártot egyszerűen figyelmen kívül hagyva eltagadják az alternatívák létjogosultságát, rendszerhibának hazudva a kirekesztésre ítélt pártokat, sőt szavazóikat is.