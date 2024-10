Ébredezik a lengyel jobboldal? – Élre állt a PiS a legújabb felmérésben

Nyitókép: Jaap Arriens / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az Ipsos által a Krytyka Polityczna számára készített új felmérés szerint a Jog és Igazságosság (PiS) a szavazatok 30 százalékával megnyerné az elnökválasztást, a Polgári Platform (KO) pedig 28 százalékkal a második helyen végezne.

A harmadik helyen a jobboldali Konföderáció párt végezne 15 százalékkal, amelyet az Új Baloldal (8 százalék) és a Harmadik Út (7 százalék) követ. A válaszadók mintegy 2 százaléka jelölt meg más pártokat, 11 százalék pedig bizonytalan.

Fontos, hogy azok körében, akik nem tudják, kire szavazzanak, a PiS támogatói vannak többségben.

Eközben Donald Tusk miniszterelnök a Gazeta Wyborcza című lapnak azt mondta, hogy a Polgári Koalíció elnökjelöltjét december 7-én jelentik be. A Remix News cikke szerint a balliberális miniszterelnök több olyan lépést is tett, amellyel igyekszik az elégedetlen szavazók kedvében járni, és igyekszik a migrációval elfedni más témákról a figyelmet. A portál szerint Tusk ezért is jelentette be a menedékjog felfüggesztését.

Lengyelországban az elnökválasztásra 2025 májusában kerül sor.