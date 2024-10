Borulhat a demokraták kampánya? – Politikai vihart is kavart a Helene hurrikán

Külföldi kormányokra igen, katasztrófavédelemre már nincs pénz Washingtonban?

A múlt héten Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter azt nyilatkozta, hogy a Szövetségi Veszélyhelyzet-kezelő Ügynökségnek (FEMA) nincs arra elég pénze, hogy átvészelje a hurrikánszezon hátralévő részét. „Az azonnali szükségleteket a rendelkezésünkre álló pénzből elégítjük ki. Számítunk egy újabb hurrikánra, de

a FEMA-nak nincsenek meg a forrásai, hogy átvészeljük a szezont”

– jelentette ki.

Mayorkas nyilatkozata több okból is óriási felháborodást váltott ki. A belbiztonsági miniszter három hónapja még arról beszélt, hogy a FEMA teljesen felkészült a hurrikánszezonra. „A FEMA rendkívül felkészült. Ez az amiért dolgozunk” – fogalmazott akkor. Hozzátette azt is, hogy ez nem csak a hurrikánokra, hanem más katasztrófákra is készen állnak.

Mayorkas kijelentéseit követően derült fény arra, hogy a FEMA Menedék- és Szolgáltatási Programhoz (SSP) kapcsolódóan 640 millió dollárt költött migránsokkal kapcsolatos kiadásokra. A FEMA és a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) tagadta, hogy a program a katasztrófavédelmi alapokból merített volna, a kérdés ennek ellenére felmerült, hogy nem lett volna-e jobb ezt a pénzt a migránsok helyett inkább később a katasztrófa-elhárításra költeni.

A Fehér Ház közleménye szerint október 4-ég a FEMA 45 millió dollárt költött a Helene hurrikánt követő segélyezési erőfeszítésekre,

vagyis eddig mintegy 14-szer kevesebbet, mint amennyit tavaly az illegális bevándorlók elhelyezésére költött.

A közösségi oldalakon a legtöbben azt vetették fel, hogy miközben az Egyesült Államok több milliárd dollár segélyt sújt Ukrajnának, Izraelnek és sok más országnak a világban, eközben nincs elég pénz arra, hogy az amerikai kormány segítsen a bajba jutott amerikaiakon. Több esetben olyan híreket is megosztottak a közösségi médiában, hogy azért nem áll a hatóságok rendelkezésére elég eszköz az energetikai rendszer újjáépítéséhez, mert azokat korábban Ukrajnának adományozták.